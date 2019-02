Alejandro Hohberg: "Nicolás Córdova me convenció de venir a Universitario" [VIDEO]

La salida de Alejandro Hohberg de Alianza Lima para llegar a Universitario fue el pase más llamativo en el mercado de pases en el fútbol peruano. A casi un mes de su llegada al club 'crema', el futbolista habló sobre el principal factor que le hizo tomar esta decisión.

En una entrevista a Gol Perú, el volante reconoció que no venía manejando alguna oferta de la 'U' hasta que lo llamó personalmente Nicolás Córdova, técnico del equipo 'merengue'. Señaló que no fue una sorpresa su llamado.

"Fue clave que Nicolás Córdova me llamara. Cuando me llamó me contó las ganas que tenía de unirme y las ganas de club, también. Fue lo más clave para mí. En mi forma de ver las cosas siempre es importante que el DT muestre interés y sienta que puedes encajar bien en el equipo", sostuvo Alejandro Hohberg.

El ex Alianza Lima resaltó que tuvo dudas al principio, pero luego de la conversación con Córdova y la opinión de sus familiares decidió firmar por Universitario.

Hohberg también dijo estar muy contento por la bienvenida que le dio la hinchada en la 'Noche Crema' y comentó que los propios jugadores del club lo recibieron de la mejor manera.

“Me sorprendió el recibimiento. Lo tomé para bien. No sabía cómo me podrían recibir. Ahora yo tengo que responder a las expectativas y a la gente. Trataba de no pensar mucho en eso, solo en entrenar bien, conocer a mis compañeros y entender lo que quiere Nicolás Córdova de mí", puntualizó.