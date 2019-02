La dura confesión de Luis Aguiar sobre su posible regreso a Alianza Lima

Luis Aguiar es el nombre que ha sonado en los últimos días en las oficinas de Universitario de Deportes. El ex volante de Alianza Lima es pretendido por el cuadro crema para reforzar la ofensiva en este 2019. Sin embargo, el gerente íntimo, Gustavo Zevallos, ni bien se enteró del interés de la ‘U’, se contactó con él y le preguntó si iba a firmar por los de Ate.

En el programa radial uruguayo “Locos por el fútbol”, Aguiar contó detalles de la conversación que tuvo con el gerente deportivo blanquiazul y se pronunció sobre su posible fichaje a Universitario.

“En Perú en estos últimos tres días hubo una situación media rara porque Universitario, clásico rival, se interesó en estos días. Hoy (el pasado sábado) está haciendo la presentación del equipo. Después, el gerente de Alianza Lima comenzó a escribirme porque se enteró nada más. Pero, en realidad todo fue muy raro que yo no renovará el año anterior que yo arreglé con Nacional siendo lo que fui, lo que demostré y lo que ganamos. Todo fue muy raro aquella vez y ahora más, pero en Alianza no tengo chances porque el gerente deportivo no me quiere. Hay que ser realistas", dijo Aguiar.

Luis Aguiar salió campeón nacional con Alianza Lima en 2017 donde anotó 15 goles, pero tras no llegar a un acuerdo de renovación, fichó por Nacional de Uruguay clásico rival de Peñarol, por una temporada. El futbolista de 33 años reconoció que maneja varias ofertas de clubes sudamericanos y no descartó volver al Perú.

“Sé está moviendo ahora un poco el teléfono, pero ya es bastante tarde y hay que decidir porque parado no me quiero quedar. Esperé bastante tiempo para ver si me salía algo afuera, pero sino seguiré jugando acá. Y ver a mitad de año donde puedo ir. En Perú tengo las puertas abiertas, ya que el mercado es lindo", agregó.