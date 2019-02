Christian Cueva se pone ‘Rojo’

Su habilidad se caracteriza por ese toque sutil que le da al balón. También por esas sorpresivas gambetas que en diversas ocasiones han puesto en aprietos a sus rivales. Esas son las virtudes por las que Christian Cueva siempre destacó dentro de un campo de juego, incluso desde que integró la selección de su ciudad natal, Huamachuco. Por aquellos días, jamás se imaginó que aquella destreza lo convertiría en el refuerzo más caro en la historia del Independiente de Avellaneda.

Durante el Mundial de Rusia 2018, ‘Aladino’ perdió un poco de brillo. Sus actuaciones no fueron las deseadas al punto que falló un penal en el debut frente a Dinamarca. A ello se sumó que su presente en el Sao Paulo no era el mejor, incluso el estratega, Diego Aguirre, quien asumió la dirección técnica, le comunicó que el peruano que no estaba en sus planes.

Eso y la mala relación del peruano con la directiva brasileña por su tardanza a la pretemporada tras el Mundial, hizo que Cueva se mudara al Krasnodar de Rusia. El club pagó 8 millones de euros por el volante. Sin embargo, nuestro compatriota nunca demostró una comodidad absoluta.

Fueron por él

Ello no le importó a Independiente, que se trazó el objetivo de contratar al habilidoso jugador, incluso realizando un gran esfuerzo económico. Según informó el portal argentino, Olé el ‘Rey de Copas’ pagará un total de 6 millones 750 mil dólares por Cueva.

‘Los Diablos Rojos’ deben de cancelarle al equipo ruso un total de un millón 750 mil dólares por dos años de préstamo por el ex Alianza Lima. Luego, los de Avellaneda tiene que ejercer la opción de compra obligatoria a cambio de 5 millones. Con ello el fichaje del peruano se coloca en el primer lugar de las adquisiciones del club, superando al paraguayo Cecilio Domínguez, quien hace unos dias llegó a esta institución por 6 millones de dólares por el 75% por ciento del pase del jugador proveniene del América de México.

Lo está esperando

El técnico de Independiente, Ariel Holan, habló sobre la posibilidad de que en las próximas horas Christian Cueva se sume a su plantel y así ayudar a que el ‘Rojo’ pueda cambiar el irregular momento que está pasando en el fútbol argentino.

“ Cueva tiene mucho talento. Estamos buscando variantes ofensivas que mejoren la eficacia de nuestros ataques. Él (Cueva) es muy vertical y desequilibrante en el 1 a 1. Además tiene gol y pase gol”, sostuvo Holan en conferencia de prensa.

A su vez, el estratega que el año pasado logró el título de la Copa Sudamericana con Independiente dio a conocer por qué se fijaron en ‘Aladino’. “ Nos fijamos en jugadores que tengan características que le aporten a Independiente y que a través de su individualidad puedan apoyar al equipo”.

Un aspecto que ha llamado la atención en Argentina es la diversidad de clubes en los que ha jugado Cueva. Entre ellos: Unión Española y Rayo Vallecano de España. Esa singularidad le fue consultada a Holan.

“Este tipo de futbolistas que son jóvenes, que tienen condiciones y son mirados por muchas instituciones, es natural que puedan tener pases entre clubes. En el caso de Cueva, personalmente creo que estando cerca de Perú, se jugarán dos años seguidos de Copa América, Gareca lo conoce bien, va a estar monitoreado permanentemente y creo que puede ser una buena inversión deportiva y económica para Independiente”, señaló el estratega argentino.

Finalmente el anhelo de Independiente y Christian Cueva ha dado sus frutos. Para el jugador nacional de 27 años es la oportunidad de poder regresar a su nivel y así retornar a la selección peruana. Su irregularidad hizo que el técnico Ricardo Gareca no lo tome en cuenta para los últimos duelos amistosos frente a Costa Rica y Ecuador.

Sin duda el deseo de Cueva es estar en la nómina que participará en la Copa América 2019 que se desarrollará en Brasil. Es el momento para frotar la lámpara y aparezca ese habilidoso ‘Aladino’.