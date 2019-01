Real Madrid vs Espanyol: 'magia' de Bale para el 4-1 [VIDEO]

Real Madrid y Espanyol se enfrentaron por la jornada 21 de la Liga Santander en el RCDE Stadium. El atacante galés, Gareth Bale, ingresó por Vinicius Jr en la parte complementaria y en su primera llegada al área rival decretó el 4-1.

El galés volvió más de un mes después de su enésima lesión en el sóleo y lo hizo por todo lo alto luego de convertir el cuarto gol definitivo con el que el Real Madrid derrotó 4-2 al cuadro catalán.

En su primera intervención, Gareth Bale recibió un balón de espaldas, giró y fusiló al portero, Diego López. Con esta anotación, el británico llegó a las cinco dianas en la Liga Santander 2018-19.



#HalaMadrid Commentator: Gareth Bale has a habit of coming back from injury and reminding us of what we miss... pic.twitter.com/EYxhHKFjv7