Atlas vs Lobos BUAP EN VIVO ONLINE: con Anderson Santamaría por Liga MX 2019

Atlas vs Lobos BUAP se enfrentan HOY desde las 10:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 4 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX. El partido se jugará en el Estadio Jalisco y la transmisión estará a cargo vía TV Azteca.

Atlas (8° con 4 puntos) comenzó el año con el pie derecho en la Liga MX con dos triunfos consecutivos por 2-1 de visita ante Querétaro y 1-0 contra Pumas UNAM por Copa MX. Sin embargo, sumó su primera derrota en el torneo local tras caer en casa por 2-1 a manos de América y luego empató 2-2 con Pumas UNAM que lo mantienen en puestos de liguilla.

Durante la semana tuvo actividad en la Copa MX y cayó derrotado por 2-1 frente a Universidad Gudalajara. El equipo del peruano Anderson Santamaría, quien ha jugado cuatro de los cinco partidos de Atlas en lo que va de la temporada, intentará hacerse fuerte de local en el Jalisco para seguir escalando en la tabla.

Por su parte, Lobos BUAP (4° con 6 puntos) sumó dos triunfos consecutivos en la Liga MX por 2-0 de local ante Santos Laguna y Veracruz por 1-0 de visita, pero luego perdió 3-2 en casa frente a Atlas y en la Copa MX no han ganado ningún partido: dos derrotas por 1-0 ante Mineros de Zacatecas y Veracruz por 2-0 entre semana.

En la Manada, los peruanos Alejandro Duarte y Beto da Silva podrían ser parte del choque en Guadalajara. El delantero argentino Leonardo Ramos es la carta gol del equipo de Juan Palencia, quien marcha como líder de goleo y será una amenaza para la zaga rojinegra.

Atlas vs Lobos BUAP: ¿a qué hora inicia el partido por el Torneo Clausura 2019 Liga MX?

El Atlas vs Lobos BUAP, será uno de los cotejos que tendrá el Torneo Clausura 2019 Liga MX, está programado para las 8:00 p.m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Atlas vs Lobos BUAP: ¿qué canal pasará el partido por el Torneo Clausura 2019 Liga MX?

Azteca Deportes y Azteca 7

Horarios del Atlas vs Lobos BUAP EN VIVO ONLINE por el Torneo Clausura 2019 Liga MX

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (sábado 25 de enero)

Argentina - 12:00 a.m. (sábado 25 de enero)

Uruguay - 12:00 a.m. (sábado 25 de enero)

Paraguay - 12:00 a.m. (sábado 25 de enero)

España - 4:00 a.m. (sábado 25 de enero).

Probables alineaciones del Atlas vs Lobos BUAP EN VIVO ONLINE por el Torneo Clausura 2019 Liga MX

Atlas: Hernández; Zaldivar, Santamaría, González, Zurita; Reyes, Isijara, Martínez, Vigón, Burbano y Duque.

Lobos BUAP: J. Rodríguez; Crisanto, Orozco, F. Rodríguez, Cruz; Esquivel, Gonzpalez, Rabello, Yago, Chirinos y Ramos.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Atlas vs Lobos BUAP?

Si quieres seguir en Internet el Atlas vs Lobos BUAP, Larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.