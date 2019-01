Previo a la Copa América, Perú le solicitó un amistoso a poderosa selección sudamericana

La selección peruana está a pocos meses de disputar la Copa América 2019 y los dirigentes ya están tomando sus precauciones para que los dirigidos por Ricardo Gareca lleguen de la mejor manera.

Conscientes de que la ‘Bicolor’ no ha logrado los resultados esperados luego de su participación en el Mundial Rusia 2018, el gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Antonio García Pye, confirmó que le enviaron una carta de invitación a la selección de Colombia para jugar un amistoso.

La selección peruana no jugaría solo con Colombia

El dirigente de la FPF contó que su intención es que los ‘Cafeteros’ vengan a Lima para disputar a un encuentro antes de la Copa América de Brasil. Sin embargo, el elenco colombiano no sería la única opción.

"Le hemos enviado una carta a Colombia, pero no solo a ellos, sino a otras varias selecciones. La idea es conversar directamente con países que no están en nuestro grupo de Copa América y una de ellas va a ser Colombia al estar en el mismo bombo de nosotros. No voy a confirmar nada porque, con un comentario de esa naturaleza, luego van a dar por hecho el amistoso", dijo Antonio García Pye en diálogo con el programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP Noticias.



Selección peruana quiere jugar un amistoso con Colombia previo a la Copa América. Foto: Grupo La República

El directivo de la selección peruana de fútbol resaltó que uno de los encuentros no se jugaría exclusivamente en la capital, ya que se tiene que priorizar los escenarios que acogerán los Juegos Panamericanos y el Mundial Sub 17.

"La intención es poder tener un par de partidos en Perú antes de la Copa América. No sé si los dos serán en Lima porque vamos a ver un poco antes cómo está el tema de las canchas y estadios porque hay algunos en los que se va a hacer remodelaciones por el tema de los Panamericanos y el mismo Mundial Sub-17. Vamos a tener que hilar fino para ver si son los dos en Lima o solo uno", culminó.