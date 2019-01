UFC Brooklyn: Conor McGregor felicita a Donald Cerrone por su triunfo y acepta su reto [VIDEO]

Se viene una pelea soñada por los fans. Donald Cerrone derrotó a Alexander Hernández en el peso ligero en un espectacular combate que cerró las preliminares del evento UFC Brooklyn. Su victoria le permitió al 'Cowboy' llegar a un récord en la compañía y pedir una pelea a la estrella más importante de la organización: Conor Mcgregor.

Cerrone consiguió la victoria en el segundo round luego de aplicarle una patada en la cabeza que dejó mareado a su oponente. Hernández cayó en el suelo y el 'Cowboy' solo necesitó unos golpes más para que el árbitro pare el combate y le de el triunfo.

Donald Cerrone logró su victoria 22 en el UFC, que lo convierte en el peleador con más victorias en la historia de la compañía. El estadounidense de inmediato pidió públicamente a Conor McGregor a un combate para definir al retador al título de los pesos ligeros.

“Por una pelea así, Donald, pelearé contra ti. Felicidades”, escribió Conor McGregor en su cuenta de Twitter. El irlandés, número 2 del ranking, ha ganado apenas dos de sus últimas cuatro peleas y viene de ser finalizado por el monarca de la división, Khabib Nurmagomedov, en la pelea estelar del UFC 229.

For a fight like that Donald, I’ll fight you.

Congratulations.