Felipe Rodríguez fichará por Alianza Lima por todo el 2019

Alianza Lima sigue reforzándose. Este viernes medios bolivianos aseguraron que el exfutbolista del Bolívar de su país, Felipe Rodríguez, será flamante refuerzo del conjunto íntimo que dirige el estratega argentino, Miguel Ángel Russo.

El mediocentro 'charrúa' de 28 años viene de defender la indumentaria del Bolívar la campaña pasada. En el cuadro de la 'Academia' disputó 22 encuentros, siendo titular en 20 de ellos. Asimismo, convirtió 7 goles.

En la primera semana de enero, Felipe Rodríguez regresó de sus vacaciones para rescindir contrato con el club 'celeste'. Según el futbolista, la interna del elenco boliviano le faltó el respeto y por ello tomó dicha decisión.

“Recibí la llamada de un dirigente que me decía que debo rescindir mi contrato. No creo que empiece a entrenar porque estoy dolido, ya tenía planificado el vuelo de mi esposa que está embarazada y todo estaba listo para que mi hija pase clases. No me parece justo que me digan que ya no estoy en planes de esta manera, me molesta porque la dirigencia ya tenía idea del equipo que se armaría desde el 20 de diciembre“, manifestaba el pasado 4 de enero, Felipe Rodríguez.

El popular 'Felucho' puede jugar como extremo o enganche. El oriental defendió la camiseta de equipos importantes como LDU de Quito, Defensor Sporting, Godoy Cruz de Argentina y Jaguares de Chiapas.

Destacar que, de concretarse la llegada del volante, Felipe Rodríguez; sería la décima incorporación del elenco victoriano con miras a la campaña 2019, donde disputará la Liga 1 y la Copa Libertadores de América.

El volante uruguayo Felipe "Felucho" Rodríguez, de último paso por @Bolivar_Oficial, es nuevo refuerzo de @ClubALoficial de #Peru. Mañana viaja a Lima y se incorpora al equipo de Miguel Angel Russo. pic.twitter.com/0TGFHA2iQF — Agustín Suárez D. (@A_SuarezDoreski) January 18, 2019

