Celtics vs Raptors EN VIVO: Se juega el segundo cuarto por la NBA

Celtics vs Raptors juegan por la Conferencia Este de la NBA. El partido se disputará en el TD Garden en Massachusetts.

Previa de Celtics vs Raptors

El equipo de Boston luchará por ganar a los líderes de la conferencia de básquet para continuar en puestos de clasificación a los playoffs de la NBA.

Los Celtics llegan de perder tres partidos consecutivos, frente a Miami Heat, Orlando Magic y Brooklyn Nets, pero regresan a su casa deportiva, donde han ganado todos sus partidos de este mes.

No obstante, el cuadro dirigido por Brad Stevens no podrá contar con Aron Baynes por lesión. Durante la temporada han obtenido 25 victorias y 18 derrotas.

Toronto Raptors quieren mantenerse como los primeros de la Conferencia Este. En este mes, solo perdieron en una ocasión y ganaron los otros seis encuentros de basket, con una buena actuación de Kawhi Leonard.

El entrenador Nick Nurse no podrá tener en el partido al lituano Jonas Valančiūnas, también por lesión, pero no será un problema para los Raptors, que suman 33 victorias y 12 derrotas. El club de Toronto espera no perder para no ser superado en la tabla por los Milwaukee Bucks.

Sin embargo, en la presente temporada de la NBA ya perdieron antes con los Celtics en el TD Garden, en noviembre por 116-123. Sin duda será un duro partido que animará a los fanáticos de básket.