“Melgar marcó mi vida”

Jorge Jiménez

La partida de Nilson Loyola entristeció a los hinchas de Melgar. No es para menos, estuvo los últimos cinco años en el equipo, los más exitosos de su reciente historia. El talentoso lateral izquierdo también recuerda con cariño los años vividos en Melgar, al que considera su casa. Pero la vida está hecha de retos y Nilson no rehúye a ellos. Por eso, dejó la comodidad del hogar y partió hacia el Goiás Esporte Clube de Brasil, con el que debutó el sábado. En sus planes está algún día regresar al hogar rojinegro, pero antes quiere triunfar en la tierra de la samba y volver a la selección.

¿Qué significó Melgar en tu carrera?

En primer lugar, Melgar es mi casa, significa mucho para mí. El club marcó mi vida en un momento donde no sabía si seguir con el fútbol o dedicarme a otra cosa, entonces llegó esta posibilidad de ir a Arequipa y me marcó mucho. Me dieron la oportunidad de ser futbolista profesional y estoy muy agradecido con el profesor Juan Reynoso, que fue quien me llevó, con Jader Rizqallah, con los dirigentes, con cada compañero. Me siento muy feliz de haber sido parte de este lindo club y bueno, siempre están las puertas abiertas. Yo me iba a quedar, porque tengo un gran cariño al equipo y porque mi pensamiento siempre era permanecer en Melgar hasta dar el salto al extranjero y así fue. La dirigencia me apoyó en ese paso.

¿Y cómo te trata Brasil?

Brasil me ha tratado muy bien, en especial mis compañeros, la dirigencia y el cuerpo técnico del club. Tratan que me sienta cómodo en el campo y en la concentración. La infraestructura es impresionante, es un club muy completo, creo que ha sido una excelente decisión haber venido a Goiás.

Es un fútbol muy diferente al nuestro.

Aquí la competencia es muy dura, el jugador brasileño es muy rápido y habilidoso, aquí he encontrado compañeros de similares características. Aquí el fútbol es diferente, se vive a otra intensidad. Son muy exquisitos, muy rápidos, tácticos y técnicos. Eso me va a servir para aprender y luego ejecutarlo. Espero que todo me salga bien en esta nueva experiencia.

¿Estar en Brasil será el paso para volver a la selección?

Todo lo tomo con calma y tranquilidad, sé que para un futbolista representar la camiseta de su país es algo lindo e inexplicable, lo mejor que te puede pasar. Pero primero pienso en ponerme bien físicamente, en adaptarme a mis compañeros y a mi nuevo club. A partir de eso voy a tener continuidad en el equipo y luego recién una posible convocatoria.

¿Cómo se dio tu llegada al Goiás?

Acabó mi contrato el 2018 y quedé libre, y justo hubo esta oportunidad de venir a Goiás. Todo el mundo piensa que fue una venta o un presupuesto mayor. La verdad, fue una bonita oportunidad de venir a Brasil a mostrarme, a poder pelear el puesto. Estoy aquí compitiendo y esperando que todo salga bien.

¿Algún mensaje para la hinchada rojinegra?

Solo agradecer a la gente de Arequipa. Hubo pifias, aplausos, felicitaciones, es parte de la carrera de un futbolista. Yo siempre estoy agradecido con la dirigencia, en especial con la gente que me hizo sentir muy querido en Arequipa. Así lo comenté en mis redes sociales cuando me despedí del club, que estaba agradecido con la misma ciudad porque mi último hijo nació allá. Espero algún día poder regresar. ❧