Santiago Acasiete sobre el caso 'Golf Los Incas': "Chemo no debió sancionarnos" [VIDEO]

El escándalo del Golf Los Incas, ocurrido en 2007, fue una situación que perjudicó a la selección peruana en las eliminatorias de Sudáfrica 2010. Trece años más tarde Santiago Acasiete, involucrado en este suceso, consideró que 'Chemo' del Solar fue muy drástico con las sanciones que dio en su momento.

"En una historia larga que se podría resumir en que se aprovechó un tiempo de relajo, pero se fue de las manos algunas cosas que complicó a muchos jugadores. Ahí hubo varios involucrados pero solo los sancionados fueron cuatro, fue un momento delicado donde nos suspendieron", sostuvo el exfutbolista en una entrevista a un medio argentino.

Santiago Acasiete reveló que sus familiares pasaron un duro momento por este caso, pero aclaró que ya no guarda ningún rencor hacia Chemo del Solar pese a que en su opinión, se equivocó en las sanciones.

"Ya no hablo con él (Chemo del Solar). Después del escándalo solo coincidimos una vez en la radio. No tengo enojo hacia él, pero me hubiera gustado que en su momento conversara con nosotros y dijera las cosas como fue" , manifestó.

Horas después de empatar 1-1 con Brasil en el Monumental y aprovechando la ausencia del DT José del Solar, Andrés Mendoza, Jefferson Farfán, Santiago Acasiete y Claudio Pizarro protagonizaron una juerga en el Hotel Golf Los Incas, lo cual fue denunciado por el periodista Jaime Bayly.

"Después de todos los problemas que pasó en el hotel, Chemo tomó la decisión de suspendernos. Yo creo que se equivoca porque dentro de todo el camino antes de empezar el escándalo, había una autorización. No nos defendió en el momento porque tampoco era para, en mi punto de vista, tomarlo tan grave, no se respetó algunas cosas", señaló Acasiete.

En su momento la FPF sancionó a los jugadores, pero luego les levantó el castigo. 'Chemo' se mantuvo firme y no los convocó en lo que restaba de las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010, donde quedamos últimos en la tabla.

"Si volviera a suceder, actuaría de la misma manera. El único que se disculpó fue Acasiete", revelaría años después el exentrenador de la 'Blanquirroja'.