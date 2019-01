Olimipia negó la posibilidad de fichar a Juan Manuel Vargas

Un rumor había comenzado a tomar fuerza en las primeras horas del año 2019: la posibilidad de Juan Manuel Vargas de volver al extranjero para jugar en Olimpia de Paraguay. Luego de su salida de Universitario parecía una opción muy buena para el futbolista de comenzar una nueva etapa en su carrera.

Ante las especulaciones el propio presidente del club paraguayo confirmó a un diario local que no tienen ninguna intención de fichar al jugador peruano a pesar de que está libre.

"Es falso. No estamos interesados en el jugador que me mencionas (Juan Vargas). Sabemos de su experiencia, pero para nada es cierto lo que me cuentas", indicó Marco Trovato, presidente del Olimpia al diario El Bocón.

Juan Vargas, futbolista de 35 años, llegó en 2017 a Universitario para jugar solo los primeros seis meses, pero al final se quedó dos años sin que pudiera mostrar un buen nivel en su juego. El chileno Nicolás Córdova decidió sacarlo del primer equipo en la parte final de la temporada 2018.

El 'Loco' en su mejor momento militó en el Colón de Santa Fe, Catania, Fiorentina, Genoa y Real Betis. Ahora su carrera podría terminarla jugando en Manucci o César Vallejo, clubes que han mostrado verdadero interés por tenerlo en sus filas.