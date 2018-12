Miguel Ángel Russo se mostró contento de llegar a "un equipo con historia"

Alianza Lima lo hizo oficial, pero aún faltaba conocer sus sensaciones. Miguel Ángel Russo dio sus primeras palabras como flamante entrenador blanquiazul, y se mostró contento de llegar a "un equipo con historia".

"Alianza Lima es un equipo con historia, pronto estaremos en Lima", dijo el estratega argentino al diario Depor.

“Aún no puedo adelantar cosas. Estoy resolviendo el tema de los pasajes para estar lo más pronto en Lima. Allá conversaremos el tiempo que necesite para que me conozcan y yo conocerlos”, agregó Miguel Ángel Russo.

Mucho se viene especulando sobre su idea de juego y lo que buscará plantear en Alianza Lima, a lo que Russo respondió: “El esquema me lo dan los jugadores. Mi trabajo es tomar las decisiones exactas para salir adelante”.

Bienvenido Miguel Angel Russo🎉



El DT campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca. Campeón con Lanús, Rosario Central, Estudiantes y Velez Sarsfield, además campeón del Clausura en el 2017 y Super liga colombiana con Millonarios FC 2018, llega para ponerse el buzo blanquiazul. pic.twitter.com/pZx9FnixHL — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 28 de diciembre de 2018

Por otro lado, Miguel Ángel Russo dejó una reflexión sobre la batalla que tuvo contra el cáncer y de la que salió airoso. "Yo vivo a pleno, no me cambia lo que me pasó, sí me deja en una posición en la que sí disfruto mucho más de mi familia, de mis amigos, de mi gente", culminó.