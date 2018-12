Alianza Lima: Miguel Ángel Russo y la victoria más importante de su vida

El estratega uruguayo, Pablo Bengoechea, dejó Alianza Lima, por un motivo familiar y, un día después, se confirmó la noticia de que el técnico argentino, Miguel Ángel Russo, tomaría las riendas del club íntimo, el cual quedo subcampeón del Torneo Descentralizado 2018 tras perder contra Sporting Cristal por un resultado global de 7-1.

El entrenador 'gaucho' tuvo como último club el Millonarios de Colombia, donde atravesó una difícil etapa al saber que lucharía contra un cáncer de próstata.

"Lo que yo sufrí es algo que no estaba en los planes de nadie, que me costó mucho recuperarme. Una infección de una bacteria, no estaba preparado para eso, me costó más eso, que toda la operación", atinó Russo a RCN Colombia.

"Si tienes 40 grados de fiebre, no es normal y tener antibióticos, estar 15 días internado y sales, pero a los tres días vuelves a tener el mismo cuadro, es como estar en un círculo vicioso”, añadió el posible reemplazante de Pablo Bengoechea al medio 'cafetero'.

Felizmente, Miguel Ángel Russo logró vencerlo, aunque eso debilitó el funcionamiento de su equipo y terminó por decidir su salida de la escuadra de Millonarios.

Destacar que, Russo tendrá la difícil tarea de hacer una buena Copa Libertadores, la cual fue una tarea pendiente de Bengoechea, quien terminó por ganarse el cariño de los simpatizantes 'blanquiazules' luego de lograr el título nacional en el 2017 y el subcampeonato en el 2018.