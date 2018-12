El Salvador desconoce amistoso con la ‘Bicolor’Sevilla tras los pasos de AdvínculaCristal anunció su primer jaleChristofer Gonzáles se aleja de Universitario

Pese a que la FPF confirmó que la selección nacional jugará el próximo 26 de marzo ante El Salvador un partido amistoso en Estados Unidos, el presidente de la Fesfut (Federación Salvadoreña de Fútbol), Hugo Carrillo, desmintió esta noticia y señaló que no sabe nada acerca de este duelo.

“Nosotros todavía no tenemos de manera oficial ningún partido (amistoso) para marzo. Sí sabemos que jugaremos el 26, todavía no está definido, pero lo más seguro es que juguemos con Guatemala, pero seguro no está”, confesó Carrillo. Por su parte, el gerente de selecciones de la FPF, Antonio García Pye, dijo que el amistoso está pactado y que el sorteo de la Copa América 2019 será una fecha muy importante para poder encontrar rivales para los amistosos de junio.

“Ya hemos anunciado los amistosos de marzo. Después del sorteo de la Copa América en Río, conversaré con algunas colegas que no tienen a su país en el mismo grupo que Perú para ver la posibilidad de programar un amistoso”, manifestó. ❧

Sin duda alguna, ha sido un buen año para Luis Advíncula. Formar parte del plantel de la selección nacional que jugó un Mundial después de 36 años le trajo cosas buenas al defensa, ya que desde que fichó por el Rayo Vallecano de España solo ha generado buenos comentarios en la Liga Santander.

Incluso ha llamando la atención de otros clubes del torneo español, tal es así que a puertas del inicio del mercado de fichajes en enero, los medios de dicho país han asegurado que el lateral peruano estaría en agenda del Atlético de Madrid y el Sevilla.

En el encuentro del último domingo, donde el Rayo venció al Levante por 2-1, los periodistas de la cadena ESPN dieron algunas luces del interés de estos clubes por Advíncula.

“A propósito del mercado de pases, por ahora, uno de los que ha levantado el teléfono y empieza pedir condiciones por (Luis) Advíncula es el Sevilla. Bautizado como el nuevo ‘Jesús Navas’”, manifestó el relator del partido, Fabián Taboada.

Pero también sugirieron que Advíncula podría llegar al Atlético de Madrid para hacerle competencia en el puesto al colombiano Santiago Arias. “Podría jugar tranquilamente como lateral derecho que era Juanfran, y que de a poco Arias fue haciendo de las suyas, el colombiano, creo que le vendría bien un jugador como Advíncula”, aseguraron los comentaristas en plena transmisión del encuentro.

Recordemos que no es la primera vez que vinculan a Luis Advíncula con alguno de los grandes de España. El peruano, que integra la lista de los jugadores más rápidos del mundo, evoluciona cada vez más, ya lo demostró en su club y con la camiseta de la selección nacional. ❧

Redacción.

Sporting Cristal, pese a aún no tener al reemplazante de Mario Salas en la dirección técnica, hizo oficial su primer jale para la temporada 2019.

Los rimenses anunciaron que Cristian Carbajal, joven canterano de 19 años, quien firmó contrato profesional con el primer equipo por las siguientes tres temporadas.

Cristian Carbajal estuvo alternando en el equipo de reservas de Sporting Cristal, y terminó el año levantando la Copa.

Ahora tendrá la oportunidad de jugar en la Primera División y buscar consolidarse como futbolista.

Por otro lado, Sporting Cristal, mediante su gerente general Carlos Benavides, avisó que en la primera semana de enero darán a conocer al nuevo entrenador que tratará de lograr el ‘Bicampeonato’ en el torneo local y hacer una buena campaña en la Copa Libertadores 2018.

Gabriel Costa, Emanuel Herrera y Marcos López están confirmados para el 2019 en tienda celeste. ❧

Universitario ya va formando su base para la próxima temporada. Contrató a José Carvallo, Nelinho Quina, Armando Alfageme, Gary Correa (acaba contrato con la San Martín el 31 de diciembre), además de la renovación de Germán Denis, Aldo Corzo y Alberto Quintero.

Sin embargo, la lista de prioridades del técnico Nicolás Córdova tenía un nombre marcado con resaltador que tendrá que borrar.

Christofer Gonzales complica su regreso al cuadro merengue ya que Colo Colo, de Chile, dueño de su carta pase, ha decidido venderlo.

Las opciones de ‘Canchita’ es seguir en Melgar, a la que se suma una propuesta del extranjero.

Universitario no ofertará ya que el alto monto de su pase complicaría el presupuesto para la próxima temporada.

Cabe recordar que la pretemporada del cuadro merengue empieza el 3 de enero en Campo Mar. El que todavía no se sabe si se quedará en la ‘U’ es Alexi Gómez, ya que tiene la opción de emigrar a Gimnasia y Esgrima de la Plata, donde el actual entrenador es Pedro Troglio.

Por otro lado, Alexander Succar está buscando resolver su situación para poder llegar a préstamo a Universitario. ❧