Chelsea vs Leicester EN VIVO ONLUNE: por la fecha 18 de Premier League 2018

Ver EN VIVO | Chelsea vs Leicester City se miden este sábado 22 de diciembre EN DIRECTO por la jornada 18 de la Premier League 2018-19 en el estadio 'Stamford Bridge' vía ESPN 2. El choque entre ambos elencos iniciará desde las 10:00 a.m. (hora peruana); asimismo, podrás seguir todas las incidencias ONLINE minuto a minuto por larepublica.pe.

Chelsea vs Leicester City: partidazo en el 'Stamford Bridge'

La fecha 18 de la liga inglesa 2018-19 continúa con sus acciones cuando este sábado, el Leicester City, viaje a la capital británica para toparse contra su similar del Chelsea.

El Chelsea, que dirige Maurizio Sarri, busca una victoria para seguir acechando a los líderes, mientras que, el Leicester City intentará salir de la racha negativa por la que atraviesa en la Premier League.

La escuadra 'Foxes', que es comandada por el estratega, Claude Puel, se ubica en la doceava casilla de la tabla general con un total de 22 unidades tras el traspié recibido la pasada jornada a manos del Crystal Palace. Asimismo, el Leicester volvió a caer a media semana frente al Manchester City y quedó eliminado en cuartos de final de la Carabao Cup 2018-19.

Chelsea, por su parte, llega a este cotejo después de haber superado a su par del Brighton por 2-1, gracias a los goles de Pedro y Eden Hazard, en condición de visitante.

Tras este resultado, los 'Blues' del estratega italiano, Maurizio Sarri, se quedaron por una semana más como únicos terceros de la Premier League con 37 puntos.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Premier League, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Chelsea vs Leicester City EN VIVO ONLINE | Minuto a minuto por la Premier League

México - 9:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

España - 4:00 p.m.

Canal para ver Chelsea vs Leicester City | Premier League

ESPN 2

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Chelsea vs Leicester City?

Si quieres seguir en Internet el Chelsea vs Leicester City, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el