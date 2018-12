Oblitas se queda en la FPF

Terminó el tiempo de espera. Y es que Juan Carlos Oblitas renovó su contrato con la Federación Peruana de Fútbol y continuará como director deportivo de la selección nacional en todas sus categorías hasta el 2021.

“Lo único que he pedido y que quiero es que mi continuidad en la selección signifique solo hablar de fútbol y no de otras cosas. Quiero que se respeten los proyectos deportivos tanto de mayores como de menores”, dijo el ‘Ciego’ tras dar detalles sobre la reunión con el presidente interino de la FPF, Agustín Lozano.

“Antes de cerrar el contrato, lo primero que hablé con Agustín Lozano fue sobre ese tema (divisiones menores). El plan más importante es el tema de menores. A la FPF, Agustín no la encontró con la claridad financiera que esperaba. La FPF necesita un tiempo más para manejar estos proyectos y llegar a buen puerto”, acotó.

Oblitas también confesó que meditó mucho su decisión y que la llegada de Lozano al sillón de la Federación no agilizó su renovación. “Había días en los que me despertaba y tenía ganas de mandar todo al tacho, y había días en los que me despertaba y decía ‘esto tiene que continuar, no podemos perder lo que hemos ganado’. Lo más sencillo hubiera sido arreglar con Edwin desde que me lo dijo. Me sentaba con él, salíamos en la foto, todo muy lindo, pero yo después no hubiera dormido tranquilo, hasta irresponsable hubiera sido”.

El directivo también aprovechó para aclarar las noticias que llegan desde Argentina, las cuales aseguran que Gareca podría dejar la ‘Blanquirroja’. “Son especulaciones que se dieron en el ‘mundo Boca’. Ricardo Gareca tiene toda la ilusión de ir al mundial con Perú nuevamente”. ❧