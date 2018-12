Barcelona habría llegado a un acuerdo con jugador del PSG

El Barcelona siempre piensa en reforzarse y según el diario francés 'Le Parisien' ya tiene asegurado a una de las joyas galas: Adrien Rabiot. El volante del PSG ha sido castigado por su directiva al no querer renovar su contrato, que acaba en junio del 2019, y Rabiot ya ha llegado a un acuerdo económico para sumarse a las filas del cuadro catalán.

Lo que aún no está definido es si llegará en enero, con lo que el PSG ganaría dinero, o en junio como jugador libre. Esto se menciona solo un día después de que el cuadro parisino decida sancionar a Rabiot por no firmar una extensión del vínculo. El volante ha sido convocado en varias ocasiones en la selección francesa, aunque no quedó en la lista final para Rusia 2018, donde los galos se consagraron campeones.

"Fue una decisión tomada por el club después de una reunión que tuve con el jugador. Me dijo que no firmaría un contrato y que quería dejar el club siendo libre al final de la temporada, es decir, al final de su contrato. Para el jugador, esto tendrá una consecuencia muy clara: permanecerá en el banquillo por un tiempo indefinido", argumentó Antero Henrique, director deportivo del PSG.

Hace solo unos meses, Barcelona ofertó por Rabiot pero el PSG decidió no aceptar la propuesta e incluso señaló que era intransferible. Por otro lado, según el diario Sport, el cuadro español ha descartado que ya haya un acuerdo pero no descarta que en los próximos meses podría sumarse a las filas del equipo que dirige Ernesto Valverde.