Con Cristiano Ronaldo como protagonista, los memes de la Champions League

La Champions League 2018/19 entrará el próximo año en su etapa final, y ya se conocen los emparejamientos de los octavos. En Facebook los memes resaltan el duelo entre la Juventus y Atlético de Madrid.

Los cibernautas recuerdan la supremacía que ha tenido Cristiano Ronaldo contra los 'colchoneros' en Europa, teniendo en cuenta que celebró dos 'Orejonas' ante ellos y los eliminó dos veces en semifinales, todas con Real Madrid.

Asimismo, Antoine Griezmann también aparece en los memes creados en Facebook y otras redes sociales. Por otro lado, las miradas también estarán puestas en el Bayern Múnich vs Liverpool, en una llave que muchos han calificado como la más pareja de todas.

Real Madrid y Barcelona tendrán en frente a rivales "accesibles" como el Ajax de Holanda y el Lyon de Francia, respectivamente.

Así quedaron definidas las llaves de octavos de final de Champions League

Schalke 04 vs Manchester City

Atlético de Madrid vs Juventus

Manchester United vs PSG

Tottenham vs Borussia Dortmund

Olympique Lyon vs Barcelona

AS Roma vs Porto

Ajax vs Real Madrid

Bayern Munich vs Liverpool