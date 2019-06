'Canelo' vs Rocky EN VIVO: así fue la llegada del boxeador británico [VIDEO]

Hoy se disputará la esperada pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Rocky Fielding EN VIVO. Ante la esperada pelea del mexicano, el boxeador británico llegó al Madison Square Garden, en Nueva York. El video está en Youtube.

Pese a que todas las miradas del público están puestas en cada movimiento de ‘Canelo’, hay una expectativa de ver al luchador inglés.

Como se puede ver en las imágenes de Youtube, Rocky Fielding, usando un buzo negro con los logos de sus auspiciadores, cruza uno de los pasadizos del Madison Square Garden rodeado por los camarógrafos.

The @WBABoxing Super Middleweight Champion @Rocky87Fielding has arrived to @TheGarden to take on boxing’s biggest name @Canelo Watch live @DAZN_USA https://t.co/uw0KzgYyOt pic.twitter.com/AKMJ4cefHj