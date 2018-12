Las cartas de gol en la final

En la primera final del Torneo Descentralizado, Sporting Cristal visitó a Alianza Lima en un abarrotado estadio Alejandro Villanueva y lo bapuleó por 4-1. Una ventaja abultada que no le asegura del todo el título nacional a los celestes, debido a que no hay diferencia de goles. Sin embargo, a los dirigidos por Mario Salas solo les bastaría un empate en el encuentro de vuelta para poder gritar campeón.

El panorama más complicado es el de los íntimos, quienes están obligados a ganar para forzar un tercer partido que se jugaría el próximo miércoles. Es por ello que el técnico Pablo Bengoechea anda más pensativo que nunca durante los entrenamientos previos, pues se anuncian cambios en el once blanquiazul.

Luis Garro sería el lateral derecho. Hansell Riojas formaría la pareja de centrales junto a Gonzalo Godoy, así Aldair Fuentes dejaría esa posición para volver a su puesto natural que es la de volante de marca. Christian Adrianzén sería la novedad por el lado derecho en lugar de Alejandro Hohberg. Kevin Quevedo y Mauricio Affonso, quien se recuperó de su dolencia a la espalda, completarían el ataque aliancista. Aunque también existe la posibilidad de que Bengoechea se anime a jugar con doble ‘9’ en el Estadio Nacional, por lo que el delantero uruguayo estaría acompañado de Janio Pósito, quien hizo bien las cosas en las semifinales ante Melgar.

“Maximiliano Lemos y Affonso están concentrados, todos están a la orden. No tenemos suspendidos y no hay nadie sentido, vamos a concentrar con 19 futbolistas y podemos elegir a cualquiera sin ningún problema”, dijo el DT íntimo tras enfocarse en la vuelta de Affonso al once titular.

“Mauricio puede seguir mejorando de aquí en adelante, pero hoy ya ha entrenado con normalidad. Hay que ver si puede hacer un desgaste en los 90 minutos, ya que hay que ver también lo que puede pasar el miércoles. Yo estoy pensando en los dos partidos”, señaló Bengoechea.

¿Cristal sin Herrera?

El primer duelo ante Alianza Lima dejó muy golpeado al goleador de Sporting Cristal, Emanuel Herrera. Incluso, el ‘9’, en un momento del partido, quedó tendido sobre el césped, generando tensión en el comando técnico. No obstante, el cuerpo médico logró curar todas sus dolencias y ayer entrenó con normalidad y todo haría indicar que jugará mañana ante los íntimos. Una buena noticia para Mario Salas, pues podrá contar con la dupla goleadora que ha formado Herrera y Gabriel Costa, quien el último miércoles ante los íntimos fue la figura del partido: marcó, dio pases de gol y anotó en Matute. ¿ Lo repetirá?❧

Manzaneda llega a La Victoria