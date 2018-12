La designación de Víctor Hugo Carrillo como juez principal del duelo de vuelta entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la final del torneo Descentralizado 2018 no fue del agrado para el presidente del club rimense, Federico Cúneo.

El directivo celeste dejó entrever que Carrillo es hincha del cuadro blanquiazul, pero confía en que sus decisiones arbitrales no influyan en el resultado del encuentro, que puede definir el campeón nacional. “Solo espero que el partido del domingo sea correctamente arbitrado, confío en que Víctor Hugo Carrillo haga un buen arbitraje. En el mundo futbolístico dicen que es hincha de Alianza, pero confío”, confesó.

A pesar de que Cristal goleó 4-1 a Alianza Lima en Matute, en La Florida no se sienten campeones y no dudaron en salir a criticar el hecho de que no se tome en cuenta la diferencia de goles en la final.

“Las bases del torneo se votan por mayoría y no sé cómo fue que se armó. Este campeonato nos va a dejar una enseñanza de cosas que no hay que hacer en un tema de organización”, sentenció Cúneo, antes de asegurar que no volverá a postular a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol.

“Postulé dos veces y no se pudo. A buen entendedor pocas palabras. Yo sé que no me van a elegir”, finalizó. ❧