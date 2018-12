¿Qué le pasa al campeón?

Madrid

Hay momentos de amnesia selectiva. Se olvidan de todo, también de jugar. De su palmarés, de sus títulos en la Champions -los tres últimos de manera consecutiva-, de que son los reyes de la competencia. El Real Madrid parece haber caído en un hoyo y solo ellos mismos pueden salir de allí.

A pesar de la sorpresiva derrota 3-0 ante el CSKA de Moscú en el Santiago Bernabéu, han terminado primeros del Grupo G, pero eso no ha evitado los silbidos de los hinchas merengues, molestos por el rendimiento del plan B de Santiago Solari. Funcionó en la Copa del Rey ante el Melilla, pero la Champions siempre será una competencia especial. Por más que los rusos ya estaban eliminados, se jugaban algo más importante en España: el honor.

Mientras Vinicius y Marco Asensio empezaron emocionando a los merengues, eso se fue diluyendo con el correr de los minutos. Fedor Chalov (37’) aprovechó los errores defensivos para abrir el marcador con un colocado remate de zurda, imposible para Thibaut Courtois. Antes del final del primer tiempo, Georgi Shchennikov (43’) silenciaba nuevamente el Bernabéu.

En el complemento entró Bale por Benzema, también Kroos en lugar de Llorente pero no fue la solución. Mejoraron pero no lo suficiente y siguen dejando dudas, sobre todo de que puedan lograr el cuarto título consecutivo.

Arnor Sigurdsson (73’) selló la goleada de la visita, lo que deja en evidencia que los merengues han dejado de ser un cuadro confiable. La prueba no salió como Solari lo esperaba, aunque el primer lugar estaba seguro ya que la Roma también cayó 2-1 ante el Viktoria Plzen, que ha logrado clasificar a la Europa League como premio consuelo.

“La afición tiene derecho de pitar cuando no está a gusto con alguien. Tranquilos no estamos porque no podemos jugar como hemos jugado hoy (ayer), dar esa imagen”, dijo Marcelo. El Madrid debe recuperar la memoria.