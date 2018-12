Christofer Gonzáles: ¿cuál es el futuro del jugador para la próxima temporada? 

Aclara su futuro. Christofer Gonzales reveló este martes su deseo de quedarse más tiempo en Melgar de Arequipa y reveló que los dirigentes del club ya están iniciando conversaciones para extender el préstamo a Colo Colo.

"Sin duda que me gustaría continuar aquí pero no depende mucho de mi, si es así pues yo muy contento y feliz de poder estar acá, pero si no se llega a dar o concretar. Le desearía lo mejor a los compañeros", dijo el futbolista a la prensa local.

Christofer Gonzáles confirmó que las negociaciones con Melgar han iniciado para poder renovar, aunque nada es seguro: "Se han dado conversaciones de club a club, como lo recalco han habido conversaciones y seguramente capaz de mi futuro ya quedará en esta semana o la próxima habrá un panorama más claro sobre eso, pero si hay conversaciones dadas", finalizó.

Universitario de Deportes era el otro club que pretende tener a 'Canchita' Gonzáles; sin embargo, el club no podría pagar el préstamo que solicite Colo Colo por el jugador peruano.

Melgar de Arequipa quedó eliminado en las semifinales del Torneo Descentralizado al perder por penales ante Alianza Lima. Luego de este resultado el entrenador del 'Dominó', Hernán Torres, renunció a su puesto.