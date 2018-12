La elegante respuesta de Solari a Cristiano Ronaldo en defensa de Real Madrid

Las declaraciones de Cristiano Ronaldo afirmando que la Juventus "es más familia" que cualquier otro equipo en el que haya jugado no han caído nada bien en la interna del Real Madrid.

En España están sorprendidos y dolidos por lo dicho por el ex jugador blanco. En ese sentido, antes de afrontar su último partido de la Champions League este miércoles contra el CSKA Moscú, Santiago Solari respondió a Ronaldo.

El entrenador de Real Madrid volvió a demostrar su elegancia y tranquilidad al momento de dialogar con la prensa. Eso sí, defendió a los suyos: "La humildad es la virtud de los grandes, el vestuario del Real Madrid es grande y es humilde, lo ha demostrado en todos los valores del deporte. Por eso ha ganado tantas cosas", dijo el DT.

Además, agregó: "Cristiano es nuestro para siempre, es parte viva de la historia del Real Madrid y sus sentimientos no los puede juzgar nadie, son parte suya".

Álvaro Odriozola también dio réplica a lo dicho por Cristiano Ronaldo

"Yo tengo un respeto muy alto por Cristiano Ronaldo que es una leyenda para el Real Madrid, pero creo que es pasado. No coincidí con él, pero por mi experiencia esto es una familia y me ha sorprendido la humildad de estos campeones del mundo y de la Champions. Me ha sorprendido el hambre que tienen y estamos unidos para pelear por el día a día", precisó el lateral del Real Madrid.