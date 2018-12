Kingsley Coman anunciará su retiro si se vuelve a lesionar de gravedad [VIDEO]

Con solo 22 años, Kingsley Coman le podría decir adiós al fútbol para siempre debido a las duras lesiones que ha sufrido. El joven futbolista francés es uno de los grandes talentos que tiene el actual campeón del mundo; sin embargo, sus problemas físicos no le han dejado brillar como se esperaba de él.

Como se sabe, la carrera de un futbolista podría extenderse, como máximo, hasta los 40 años, pero la vida de Kingsley Coman podría dar un cambio brusco si se lesiona de gravedad una vez más.

En una entrevista con 'TF1”, el actual delantero del Bayern Múnich afirmó que no tiene problemas en vivir una vida anónima y que no quiere seguir pasando por más calvarios.

“Ha sido un año muy difícil. Cuando me hice daño fue el fin del mundo para mí. Espero no tener que revivir lo que he pasado. Ya es suficiente. No aceptaré una tercera operación. Significaría que tal vez mi pie no esté hecho para este nivel", contó Coman.

🇨🇵🏆⚠

Sa saison galère, sa relation aux Bleus et ses ambitions futures. Revivez le témoignage très fort de Kingsley Coman pour Téléfoot ⤵⤵https://t.co/MFe5ZIkbV1 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 9 de diciembre de 2018

Cabe destacar que al inicio de esta temporada de la Bundesliga, Kingsley Coman sufrió una fisura en la sindesmosis del tobillo izquierdo durante el partido entre el Bayern Múnich y el Hoffenheim. El artillero de 22 años fue operado con éxito y volvió a las canchas el 1 de diciembre, pero ya no aguantará otra cirugía.

Considerado uno de los futbolistas franceses de mayor proyección, propietario de una velocidad poco común, el extremo del elenco 'Bávaro' (ex PSG y Juventus) tuvo que perderse el Mundial Rusia 2018 debido a sus graves lesiones.

DATO: Kingsley Coman ganó 2 títulos de Liga con PSG, 2 títulos de Serie A con Juventus y 3 títulos de Bundesliga con Bayern Munich.