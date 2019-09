Atlanta United se consagró Campeón de la MLS tras vencer al Portland Timbers de Andy Polo [RESUMEN]

VER EN VIVO Atlanta United vs Portland Timbers se enfrentan HOY por la final de la Copa MLS 2018 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El encuentro está programado para las 8:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido ONLINE EN DIRECTO vía Fox Sports 2. Además podrás seguir el minuto a minuto y todos los goles del duelo a través de Larepublica.pe.

Minuto a minuto del Atlanta United vs Portland Timbers por final de la Copa MLS 2018

Alineaciones confirmadas del Atlanta United vs Portland Timbers por final de la Copa MLS 2018

Atlanta United vs Portland Timbers: Martino buscará despedirse con la corona de la MLS

El Atlanta United salió campeón de la Conferencia Este tras vencer 3-0 en la ida y caer 1-0 en la vuelta ante New York Red Bulls. El equipo de Gerardo ‘Tata’ Martino tiene dos años de antigüedad y está ante la oportunidad de terminar con la sequía en su estadio que tendrá la capacidad de 73 mil espectadores.

En su último partido al frente del Atlante United, el entrenador argentino buscará despedirse con la corona de la MLS. “Son muchas finales en los últimos años y soy un agradecido por estar en ellas. También es cierto que me ha tocado perder mucho más de lo que me ha tocado ganar. Pero cuando uno tiene la tranquilidad de revisar el trabajo realizado, uno no puede dejar de sentirse muy contento por haber accedido a estos lugares de privilegio”.

Ready to Conquer 🔴⚫️ pic.twitter.com/i33tcvCpxy — Atlanta United FC (@ATLUTD) 8 de diciembre de 2018

La carta gol del cuadro de Georgia será el venezolano Josef Martínez, quien fue seleccionado como el jugador más valioso del campeonato al batir el récord de goles en una campaña regular, con 31 gritos en 34 partidos.

Atlanta United vs Portland Timbers: El equipo de Polo ya sabe que es ganar una Copa MLS

Los Portland Timbers de Andy Polo salieron campeones de la Conferencia Oeste tras vencer por 3-2 al Kansas City. El cuadro del jugador de la selección peruana ya saben lo que es ganar la Copa MLS (la conquistaron en 2015) cuando se enfrentaron al Crew de Columbus y se impusieron por 2-1.

"Han construido algo genial en la ciudad, con el estadio, los aficionados… creo que son un ejemplo y haberlo hecho en solo dos años, hay que dar crédito a todos los que lo han hecho posible en esa organización", dijo Savaresse sobre su rival.

"No salir favoritos nos quita presión y nos permite estar más concentrados en el juego", valoró el jugador franquicia argentino. Además el equipo que tiene experiencia somos nosotros que ya disputamos otra final y además la ganamos", dijo Diego Valeri, autor de dos golazos ante Kansas.

Atlanta United vs Portland Timbers: horarios del partido EN VIVO ONLINE por la final de la Copa MLS 2018

Ecuador - 8:00 p.m.

Perú - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

México - 7:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Uruguay - 10:00 p.m.

Paraguay – 9¿10:00 p.m.

España - 2:00 a.m. (domingo 9 de diciembre)

Canales de transmisión del Atlanta United vs Portland Timbers EN VIVO ONLINE por final de la Copa MLS 2018

Fox Sports 2

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Atlanta United vs Portland Timbers?

Si quieres seguir en Internet el Atlanta United vs Portland Timbers, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.