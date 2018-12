“Mi objetivo es ganar por KO”

Vas a volver al octágono después de ocho meses. ¿Estás preparada?

Yo me siento perfecta. Si bien mi última pelea fue en febrero, yo me estuve preparando para setiembre, después para noviembre, diciembre... Entonces nunca dejé de entrenar (risas).

¿Sientes ansiedad?

No puedo decir que es ansiedad. Tengo que mantener un equilibrio porque si llego con muchas ganas puedo cometer errores, y eso a este nivel no es bueno.

En setiembre se volvió a cancelar tu pelea por el título con Nicco Montaño. ¿Te afectó?

Fue una lástima porque me estuve preparando muy bien. Fue a solo 24 horas de la pelea y recibir así la noticia es algo que nadie desea.

¿Pensaste en algún momento tirar la toalla, decir ‘hasta aquí nomás’?

Nunca. Las artes marciales es lo que yo hago, no es un pasatiempo, es mi vida.

¿En algún momento te has sentido maltratada por la UFC?

Para nada, yo me siento muy bien en la UFC. Yo estoy feliz con el trato que tienen ellos conmigo porque todo lo que yo necesito ellos me lo dan, no hay ningún maltrato de su lado.

Ahora vas a enfrentar a Joanna Jedrzejczyk por el título peso mosca...

Va a ser una buena pelea. El cinturón de este peso no estaba en juego hace como un año y este combate es un buen inicio para que esta categoría (125 libras) despegue en la división femenina.

Conoces muy bien a tu rival porque ya la has enfrentado tres veces...

Yo sé lo que tengo que hacer para ganar a Joanna. Yo sé su fuerza, su rapidez, porque ya la enfrenté hace tiempo. Ya sé qué esperar de ella. Yo estoy muy segura en mi fuerza y mi técnica.

¿Tuviste que bajar mucho de peso para competir?

No mucho. Mi peso cuando no peleo es 61 kilos, pero para bajarlos (aproximadamente cinco) no fue mucho para mí.

Joanna por su parte subió, ¿crees que es una desventaja para ti?

Ella no tenía que subir de peso porque yo creo que su peso natural cuando no pelea es el mismo que el mío. Creo que es una situación con el peso más o menos igual.

¿Qué podemos esperar de tu combate?

Como siempre mucha pasión, yo creo que va a estar bien interesante. Vamos a ver muchos golpes.

¿Planeas buscar el KO?

Es mi objetivo. Yo voy a hacer todo para terminar la pelea mucho antes y no dejar la decisión para los jueces.

¿Te ves con el título al final del combate?

Estoy segura de que voy a dejar todo de mí, hasta el último pedazo en el octágono para llevarme el cinturón conmigo. ❧

En cifras

3

veces se han enfrentado Shevchenko y Jedrzejczyk, en todas ganó la ‘Bala’.

15-3

es el récord que tiene Valentina Shevchenko desde que pelea en las MMA.