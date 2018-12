Alianza Lima pisa suelo arequipeño para enfrentar al Melgar [VIDEO]

Los ánimos por el partido entre Melgar y Alianza Lima están al tope. La emoción por parte de ambos equipos y principalmente de su jugador número 12, la hinchada, se ve desde estás horas. Los hinchas aliancistas invadieron el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa para recibir a su equipo.

Los íntimos arribaron a la ciudad a las 11:30 horas, un gran contingente policial se encargó de resguardarlos, aunque bastantes intentaron acercarse. Por ahora, no han brindado declaraciones a la prensa, pero se sabe que Pablo Bengoechea está confiado.

La República Sur EnVivo #Arequipa Equipo de Alianza Lima llegó a Arequipa para enfrentarse a FBC Melgar.

Permanecerán en el hotel El Cabildo hasta la hora del enfrentamiento que es a las 8:00pm en el estadio Monumental de La Unsa. En el partido de ida empataron por un 3-3 tras una milagrosa recuperación de Alianza Lima, que igualó el resultado en 10 minutos.

SEGURIDAD

El general PNP Walter Ortiz informó que se dispuso 800 efectivos policiales para que resguarden la seguridad antes, durante y después del partido ya que es un enfrentamiento de alto riesgo por la definición que implica. Acompañarán a los blanquiazules hasta su retorno a Lima, que será inmediatamente después del cotejo.

Indicó que esperan que los espectadores demuestren una cultura deportiva, ya que en los últimos años no se han registrado incidencias.

Finalmente, recordó a los asistentes que no pueden llevar botellas, correas, etc. No se permitirá el ingreso de banderolas, bombos, etc., por las disposiciones establecidas de la FIFA. Desde las 16:00 horas se aperturará el ingreso.