Manchester United vs Arsenal EN VIVO: partidazo por la Premier League

Partizado. Manchester United vs Arsenal juegan el partido más atractivo de la fecha en la Premier League este miércoles (3:00 p.m. hora peruana EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) en Old Trafford.

El cuadro de Mourinho está octavo en la clasificación y de ganar podría colocarse sexto; mientras que los 'Gunners' son cuartos y de conseguir un triunfo escalarían hasta el tercero.

Arsenal, dirigidos por el español Unai Emery, ganaron 4-2 del derbi contra el Tottenham el pasado domingo, y esperan seguir con la racha de victorias ante un Manchester United que no le va bien en la Premier League.

Una racha de 19 partidos sin perder tienen los 'Gunners' frente a tres jornadas de liga sin victoria para los 'Diablos Rojos', tras el empate 2-2 contra el Southampton (18º) el sábado.

All prepared and ready to go ✅



🔜 Next stop: Old Trafford #MUNARS pic.twitter.com/Tw2NB6RPUj