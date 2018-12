River Plate se rehúsa a jugar la final de la Copa Libertadores en el Bernabéu

El River Plate vs Boca Juniors nuevamente está en peligro de suspenderse. Y es que este sábado, el conjunto ‘Millonario’ emitió un comunicado rechazando, de manera tajante, que la final de la Copa Libertadores 2018 se resuelva en el estadio Santiago Bernabéu de España.

El club de Núñez argumenta que los hechos de violencia que se produjeron a las afueras del estadio Monumental no son responsabilidad de la institución, sino de las autoridades del Estado por las fallas en el operativo de seguridad.

“La responsabilidad por la falla del operativo de seguridad del día sábado 24 del corriente mes, ocurrida fuera del anillo perimetral dispuesto para el evento, fue, además de pública y notoria, asumida abiertamente por las más altas autoridades del Estado. Esto equivale a decir que los hechos que River Plate lamenta -y por los que se solidarizó oportunamente- no son de ningún modo responsabilidad del club”, se lee en uno de los párrafos del aviso.

Si bien la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tiene la potestad de mudar la localía por ser la organizadora de la Copa Libertadores, los directivos de River Plate consideraran que la medida es injusta y que significa un daño económico y moral, tanto para el club como para sus hinchas.

“River Plate ratifica su rechazo al cambio de sede. El Club entiende que la decisión desnaturaliza la competencia, perjudica a quienes adquirieron su ticket y afecta la igualdad de condiciones a partir de la pérdida de la condición de local”, se precisa en el comunicado.

Los representantes de la ‘Franja’ no pueden cómo el Superclásico argentino no pueda jugarse en tierras argentinas. Asimismo, resaltaron el esfuerzo que hicieron los incondicionales para obtener sus entradas y estar en el River vs Boca por la vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018.

“Más de 66 mil asistentes al estadio aguardaron pacientemente durante alrededor de ocho horas el día sábado y volvieron a concurrir por segunda vez al estadio el día domingo. A esos mismos espectadores se les niega ahora -injustificadamente- la posibilidad de presenciar el espectáculo, en virtud de la evidente diferencia de costos y la distancia propia de la sede elegida”, se observa en el comunicado de River Plate.

River vs Boca HOY: aquí el descargo de los directivos de River Plate a la Conmebol