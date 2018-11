Fluminense vs Atlético Paranaense HOY EN VIVO: definen al finalista de la Copa Sudamericana

Fluminense vs Atlético Paranaense EN VIVO | LIVE STREAM | EN DIRECTO ONLINE vía Fox Sports: juegan HOY en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2018. Este decisivo compromiso empezará a las 6:45 p. m. (hora peruana) y podrás seguir la TRANSMISIÓN a través del minuto a minuto de larepública.pe.

Fluminense, para llegar a esa instancia de la Copa Sudamericana, tuvo que dejar en el camino a rivales de Bolivia (Nacional de Potosí), Ecuador (Deportivo Cuenca) y Uruguay (Defensor Sporting y Nacional). Ahora, el panorama que tiene el ‘Tricolor’ es muy complicado.

Desde que el ‘Flu’ logró vencer a Nacional y sellar su pase a la semifinal, no ha podido ganar más. Juntando el Brasileirao y la Copa Sudamericana, el elenco de Río de Janeiro ha acumulado cuatro derrotas y dos empates.

Estos resultados han hecho que Fluminense esté a un paso de descender, y para que eso no ocurra, está obligado a derrotar este domingo al América en la última fecha del Brasileirao.

Por su parte, Atlético Paranaense vive un realidad distinta al de su rival de turno, ya que en el Campeonato Brasileño ya ha asegurado un lugar en la próximo edición de la Copa Sudamericana; sin embargo, aún tiene chances clasificar para la Copa Libertadores 2019.

Es tan bueno el momento del club de Curitiba que el técnico Tiago Nunes se dio el lujo de reservar a sus titulares en su último encuentro del torneo brasileño, empatando 2-2 con el Ceará.

