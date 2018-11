PSG vs Liverpool EN VIVO: con Neymar y Mbappé por el Grupo C de Champions League

Ver EN VIVO | PSG vs Liverpool este miércoles 28 de noviembre por la jornada 5 del Grupo C de la UEFA Champions League en el estadio 'Parque de los Príncipes' de París vía ESPN 2. El choque entre 'parisinos' y 'reds' iniciará a partir de 3:00 p.m. (hora peruana); asimismo, podrás seguir todos los pormenores ONLINE minuto a minuto por larepublica.pe.

El duelo clave en el 'Parque de los Príncipes' entre el PSG y el Liverpool centra la atención este miércoles en la quinta jornada de la Liga de Campeones, en la que clubes como Borussia Dortmund, Inter u Oporto dependen de sí mismos para firmar el pase matemático a octavos de final.

El grupo que comparten PSG, Liverpool, Nápoles y Estrella Roja no ha decepcionado y a falta de dos fechas la igualdad es casi total, con los cuatro clubes emparejados en un margen de apenas dos puntos, por lo que todo puede pasar en el desenlace de la fase de grupos.

París Saint Germain, que es tercero con un punto menos que los italianos e ingleses, se juega todo delante de su afición y para ello podrá contar de inicio con sus máximas figuras: Neymar (que ha superado una lesión muscular) y Kylian Mbappé (recuperado de sus molestias en el hombro).

Ambos futbolistas se lastimaron durante la reciente fecha FIFA y fueron baja en el último partido frente al Toulouse, aunque Thomas Tuchel ha confirmado que serán titulares en este partido donde se pueden jugar media temporada.

Por su parte, el Liverpool, que en la anterior jornada sufrió un inesperado revés en Belgrado ante el Estrella Roja, que complicó sus aspiraciones, desea repetir el triunfo de la ida (3-2) y dar un pase hacia octavos que será definitivo si, de paso, el Estrella Roja no gana al Nápoli italiano.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Champions League, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

