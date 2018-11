Juventus vs Valencia: soberbia jugada de Ronaldo para el gol de Mandžukić [VIDEO]

Merecida ventaja. Juventus encontró el 1-0 que tanto venía buscando contra el Valencia en el Juventus Stadium por la jornada 5 del Grupo H de la Champions League 2018/19 en los pies de Mario Mandžukić. Cristiano Ronaldo le regaló el tanto con una sublime asistencia.

La 'Vecchia Signora' lo había intentado todo el partido, pero se encontraba siempre con un muro 'Che' que parecía insuperable. Pero Cristiano Ronaldo hizo algo fuera del guion y cambió las cosas.

El reloj marcaba los 58 minutos cuando Cristiano Ronaldo recibió el esférica dentro del área por la izquierda, cara a cara con un defensor del Valencia decidió encararlo. El luso hizo una bicicleta corta y sacó ventaja, rápidamente envió el centro raso al segundo palo.

59' - ⚽️ MA-RIOOOOOOO!

Juve in vantaggio! @Cristiano va via a sinistra e mette in mezzo una palla perfetta per @MarioMandzukic9 che non sbaglia! Uno a zero per noi! ANDIAMO!

⚫️⚪️👍#JuveVCF #UCL

1️⃣- 0️⃣ pic.twitter.com/oXMMGVNzdZ