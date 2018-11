Manchester City vs Olympique Lyon EN VIVO: en Francia por la Champions League

Manchester City vs Olympique Lyon EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE desde el Parc Olympique Lyonnais HOY (3:00 p.m. - hora peruana) por la fecha 5 del Grupo F de la Champions League 2018/19.

Los ingleses como los franceses llegan con una asombrosa racha positiva, ya que los de Pep Guardiola no pierden hace 13 fechas (12 triunfos y un empate), y los de Bruno Génésio no caen hace 7.

Manchester City buscará conseguir el punto que le falta para acceder a los octavos de final de la Champions League. Los argentinos Nicolás Otamendi y Sergio Agüero probablemente sean titulares.

