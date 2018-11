Lakers vs Jazz EN VIVO ONLINE: HOY con LeBron James por la NBA

VER EN VIVO Los Angeles Lakers vs Utah Jazz chocan HOY (desde las 8:00 p.m ONLINE EN DIRECTO) en el Staples Center por la NBA. Asimismo podrás seguir todas las incidencias a través de Larepublica.pe.

Con los asistentes de pie y entre aplausos en el Quicken Loans Arena, LeBron James regresó a Cleveland, con su nuevo equipo, Los Angeles Lakers, para llevarse una ajustada victoria de 109 por 105 tras remontar 8 puntos en el último cuarto.

'The King' LeBron fue la figura del enfrentamiento tras sobresalir con 32 puntos, 14 rebotes, 2 triples, 1 tapón y 7 asistencias.

En tanto, el Utah Jazz perdió en casa por 119 a 110 ante Sacramento Kings y sigue sin conseguir su nivel del año pasado. Donovan Mitchell fue el punto más alto de los locales al marcar 35 puntos con 4 triples y Rudy Gobert contribuyó con 13 puntos, 15 rebotes y 2 bloqueos.

#BlackFriday is HERE—click below to access our first offer ⤵️



» https://t.co/upRJeULzWC pic.twitter.com/oMZh2Ji2ah