Ricardo Gareca; La mirada del ‘Tigre’

Será un juego especial para Ricardo Gareca el que disputará la selección peruana ante Costa Rica, ya que se convertirá en el DT con más partidos al frente de la ‘Blanquirroja’ (52). Pero el ‘Tigre’ también tiene el objetivo de cambiar la imagen que dejó el último jueves ante Ecuador en el Nacional y conseguir un triunfo para cerrar el año sonriendo.

“Lo que vamos a intentar es mejorar el rendimiento y obtener un buen resultado. El partido será intenso con una selección difícil. Lo importante para nosotros es el cómo para obtener el resultado. Queremos despedir el año con una victoria pero jugando bien. Estamos en condiciones de recuperarnos del traspié que tuvimos y dejar una mejor imagen”, dijo el ‘Tigre’ para luego referirse a la posibilidad de hacer más de cuatro cambios en el once para enfrentar a los ‘Ticos’.

“Queremos ver jugadores sin que se resienta el funcionamiento. En Estados Unidos no se resintió, pero no hubo profundidad. Buscamos ambas cosas. Ojalá que este partido nos permita ver jugadores y poder consolidar el juego”, agregó. Gareca también fue interrogado sobre los rumores que aseguran que la ausencia de Christian Cueva en la ‘Bicolor’ se debe a un acto de indisciplina. “No tiene nada que ver. Es algo que no sucedió. Simplemente estamos en la búsqueda de nuevos jugadores que puedan ser vistos en la selección peruana. Es un derecho que tenemos como entrenador, podemos elegir y cada vez ampliar el universo de jugadores, es necesario. Tenemos el mejor concepto de Cueva, ha sido profesional en cada convocatoria”, explicó e hizo un balance de los amistosos tras Rusia 2018.

“El balance es irregular. No son los resultados esperados pero estamos convencidos de que, en cuanto al rendimiento, el partido con Ecuador es el que menos nos dejó conformes. A nadie le gusta perder pero creo que disponemos del tiempo para todos tener tranquilidad”, finalizó.