YouTube: Sophia Floersch sufrió escalofriante accidente en el GP de Macao de F3

En YouTube se ha vuelto viral un aterrador video que tuvo como protagonista a una joven piloto alemana, quien perdió el control de su monoplaza durante una carrera del Gran Premio de Macao de Fórmula 3 y produjo uno de los accidentes más graves de la historia.

El video de YouTube muestra al vehículo de Sophia Floersch, de tan solo 17 años y piloto de Van Amersfoort Racing, elevándose intempestivamente cuando se encontraba en la curva del conocido Hotel Lisboa, superando las protecciones de seguridad y estrellándose contra las vallas exteriores del circuito.

El coche estuvo a centímetros de impactar a un comisario y dos fotógrafos que cubrían el GP de Macao de F3. Según informó la Federación Internacional del Automóvil (FIA), la alemana está consciente y ha podido ser evacuada a un hospital para hacerle los exámenes respectivos.



"Cinco individuos fueron involucrados en el accidente en Lisboa Bend. Todos estaban conscientes durante el tránsito al hospital y ahora están recibiendo tratamiento médico: dos conductores, dos fotógrafos y un mariscal. Más actualizaciones serán proporcionadas tan pronto como sea posible", señaló la FIA en un comunicado que publicó en su cuenta oficial de Facebook.

Las imágenes de YouTube no muestran el preciso instante en el que el vehículo de Sophia Floersch pierde el control; sin embargo, se puede observar que pasó muy cerca del monoplaza de la japonesa Sho Tsuboi, quien también ha sido hospitalizada con problemas de espalda.

Sophia Floersch competía por primera vez en el tradicional GP de Macao, prueba que pone fin a la temporada en la Fórmula 3 de automovilismo. “Solo quiero que todo el mundo sepa que estoy bien, pero mañana por la mañana me someteré a cirugía", escribió la nacida en Alemania en su cuenta oficial de Twitter.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.