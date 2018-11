¿Qué le pasó a Perú?

La fiesta estaba instalada en el Nacional. El hincha fue dispuesto a celebrar por partida doble: su día y un triunfo ante Ecuador. Sin embargo, el juego dinámico y el buen trato de balón que mostró la selección nacional en los últimos partidos se esfumó y con ellos el buen resultado.

La ‘Bicolor’ retrocedió en el tiempo, volvió a ser un equipo sin ideas, dominado por el rival que sin contemplaciones lo derrotó (2-0), generando una gran molestia en el técnico Ricardo Gareca. Y es que, sin duda alguna, la presentación ante los norteños ha sido una de las más débiles de la ‘Blanquirroja’, donde faltó fútbol y reacción.

Perú no funcionó

El ‘Tigre’ no dudó en aceptar los errores de su equipo y dejó en claro que hay mucho por corregir. “Tuvimos posesión, pero no profundidad. Es nuestro peor partido en dicha estadística. Las derrotas no son buenas, así sean amistosos. Nosotros salimos a ganarlo, pero no supimos cómo hacerlo. Es el primer partido que no generamos situaciones de gol. Nunca antes nos había sucedido, peor aún en condición de local”, dijo.

Si hubo un aspecto que dejó preocupado a más de un hincha, fue que en esta ocasión la ‘Bicolor’ no mostró un buen juego. Gareca trató de explicar esta falencia. “ No estoy preocupado, pero sí tenemos que trabajar y encontrar a los conductores del equipo. No todo es tan sencillo, tenemos el funcionamiento, pero estamos en una etapa en la que queremos ver nuevos elementos. Sabíamos que podían darse estos tipos de partidos”, señaló el DT nacional.

¿Funcionó Benavente?

Cristian Benavente tuvo 45 minutos para demostrar lo que puede sumarle al equipo de todos. No obstante, el ‘Chaval’ no terminó de compenetrarse con el equipo y no desarrolló el fútbol esperado.

“ Raúl Ruidíaz estaba golpeado del tobillo y aprovechamos para que Benavente pueda entrar y pueda darle ese toque de habilidad y profundidad. No lo pudimos conseguir”, aseguró el estratega. Benavente ingresó al campo ocupando el lugar de Christian Cueva, el gran ausente en esta convocatoria por decisión técnica.

¿Y ‘Canchita’ Gonzales?

Quien tampoco se libró de las críticas de Gareca fue el mediocampista Christofer Gonzales, quien en este partido no supo aprovechar el reciente llamado a la selección.

“ A Christofer Gonzales no lo puse por derecha, yo lo quería como enganche, era lo que necesitaba, pero los partidos a veces hacen interpretar otra cosa a los jugadores. No me agrada esa posición para él”, culminó Gareca.

Habría cambios

La selección nacional desea cambiar su imagen este martes cuando se enfrente en un partido amistoso ante Costa Rica en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa. Para ello, el técnico Ricardo Gareca estaría analizando una serie de cambios, con el fin de seguir observando jugadores.

Aldo Corzo sería el lateral derecho en lugar de Luis Advíncula. Miguel Araujo supliría en la zaga central a Luis Abram, quien fue de los pocos que tuvo una aceptable actuación ante Ecuador. ‘Canchita’ Gonzales sería el volante creativo, quien no tendría problemas con la altura porque juega en Melgar de Arequipa.

Quienes también integrarían el once son: Andy Polo en lugar de Carrillo, Cristian Benavente por Flores y Yordy Reyna reemplazaría a Ruidíaz.❧

Sabía que...

en cifras

En el entrenamiento de ayer que desarrolló la selección peruana en la Videna, el lateral Nilson Loyola chocó con Yordy Reyna y se llevó la peor parte, pues quedó tendido en el campo por lo que se tuvo que detener el partido de práctica frente a la sub-18. El médico de la ‘Bicolor’ aseguró que no fue nada de cuidado.

15

de agosto del 2012 fue la última vez que Perú se enfrentó a Costa Rica en Lima.

20

es la ubicación de Perú en el ranking FIFA. Costa Rica está en el puesto 37.