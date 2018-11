WWE: Brock Lesnar reapareció aplicando descomunal F5 a Jinder Mahal [VIDEO]

¡Reapareció la 'Bestia'! En la previa de Survivor Series, Brock Lesnar volvió al ring de RAW para repartir algo más que palabras. El luchador, acompañado por su manager, Paul Heyman, se hizo presente para calentar la dura batalla que sostendrá en el evento este domingo 18 de noviembre frente a AJ Styles.

Sin embargo, Lesnar fue interrumpido en pleno discurso de su manager por el peleador indio-canadiense, Jinder Mahal, que se entrometió en el momento de la 'Bestia' para provocarlo.

The @SinghBrosWWE just took a NONSTOP FLIGHT to #SuplexCity!#RAW #SurvivorSeries @BrockLesnar pic.twitter.com/0Eiv7j0UPK