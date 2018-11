Benavente sobre Cueva: "yo debo hacer lo mejor, esté o no esté él aquí" [VIDEO]

Cristian Benavente ya se encuentra en nuestro país para unirse a los trabajos de la selección peruana con miras a los partidos amistosos ante Ecuador y Costa Rica. 'El chaval' busca ganarse un sitio en el equipo en su regreso a la 'blanquirroja'.

Benavente no fue llamado para formar parte del plantel que participó en la Copa del Mundo Rusia 2018, después de eso su convocatoria se vio frustrada en dos ocasiones, la primera por problemas de documentación y la segunda por una lesión ocurrida jugando por el club belga Charleroi. Esta vez, 'Bena' busca sacarle el jugo a esta nueva oportunidad.

"Estoy contento por volver a la selección peruana. Antes no pude por una lesión y uno se lamenta, pero ahora sí está todo bien para jugar. El objetivo es siempre disfrutar e intentar lo máximo para que todo salga bien", expresó el habilidoso volante para 'Fútbol en América'.

El exjugador de Real Madrid Castilla también fue consultado por la ausencia de Christian Cueva,mediocampista usualmente titular en la selección y que juega en una posición similar a la suya. Benavente destacó la importancia de 'Aladino' para el equipo y aseguró que su no convocatoria no puede afectar su performance, pues ganarse un sitio depende exclusivamente de él mismo.

"Cueva debe estar aquí siempre porque es un buen jugador. Esté o no esté, intentaré hacer lo mejor, ya sea en la posición en la que me desempeño en mi club o no", finalizó.