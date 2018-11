Boca Juniors vs River Plate: de Sydney a Buenos Aires, australiano cumplirá sueño de ver la Superfinal

La Bombonera albergará este sábado la primera final de la Copa Libertadores 2018 entre Boca Juniors vs River Plate. El partido escribirá una nuevo capítulo en el historial de enfrenamientos entre los equipos más populares de la Argentina, que chocarán por primera vez en esta instancia.

El encuentro sólo albergará hinchas ‘Xeneizes’, por disposición de las autoridades de Conmebol y los presidentes de Boca Juniors y River Plate por temas de seguridad, pero tambien tendrá fanáticos que han viajado desde países limítrofes, Estados Unidos, Europa, Japón y Australia.

Esta es la historia de Denis Dándolo, un australiano que se subió a un avión en Sydney y viajó por más de 20 horas con destino a Buenos Aires, para cumplir su sueño de ver desde la tribuna de La Bombonera, la histórica Superfinal del Superclásico argentino. El australiano reveló que su amor por los colores ‘Xeneizes’ nació cuando su papá y su tío visitaron la Argentina en 1966.

“Me vine desde Sídney, Australia, para ver un partido histórico. Siempre quise ver un encuentro así. Esto es increíble”, relató Dándolo a Telefe Noticias. Agregó que a pesar de haber visitado varias veces tierras gaúchas, será la primera vez que verá un partido en La Bombonera.

Además, señaló que se decidió viajar a Buenos Aires después del empate 2-2 ante Palmeiras por semifinales. "Estaba viendo el Boca vs. Palmeiras y cuando hizo el gol Benedetto, el 2-2, empecé a llorar. Mi esposa me vio y me dijo 'andate a Argentina'. Hablé con mi primo para que me consiga una entrada, compré el pasaje y me vine”.

Boca Juniors vs River Plate: de Japón a Argentina, la odisea de 33 horas

Pero no solo estará Denis Sándolo alentando a Boca Juniors en La Bombonera sino también Isamu Kato. El japonés de 31 años, fanático del equipo de La Ribera, pasó una odisea de 33 horas entre aviones y escalas para llegar desde Saitama a Buenos Aires. “33 horas desde Tokio. 24 horas en Buenos Aires. La Copa Libertadores es mi obsesión”, publicó en Twitter Kato quien solo estará 24 horas en Argentina.

La pasión de Isamu por Boca nació cuando tenía 12 años y vio por televisión ante Real Madrid en la Copa Intercontinental en el 2000. Desde entonces, ha viajado ocho veces a Buenos Aires para ver al equipo de La Bombonera.