“Es el momento de ver otros jugadores”

La no convocatoria de Christian Cueva para los cotejos amistosos que la selección peruana afrontará frente a Ecuador y Costa Rica, el 15 y 20 noviembre, respectivamente, sorprendió a más de uno. El director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, no fue ajeno a este tema y dio a conocer su opinión sobre la decisión tomada por Ricardo Gareca.

“Desde mi punto de vista, Ricardo (Gareca) sabe lo que le rinde Christian Cueva. Pero no se olviden que no tenemos partidos hasta marzo del próximo año. Este es el momento de ver a otros jugadores y Gareca ha esperado a este momento para hacerlo. Hace poco no lo llamó a Renato Tapia y ahora sí lo hizo”, dijo el ‘Ciego’, quien opinó sobre el llamado de Christopher Gonzales.

“De lo mejor que nos pudo haber pasado, es la aparición de Christopher, porque tiene unas condiciones notables. A mí me gusta mucho. Ahora lo veo con mayor compromiso. Con Melgar, su rendimiento es constante”, acotó.

Por otro lado, Oblitas opinó sobre la selección de Ecuador, el próximo rival de la ‘Blanquirroja’. “Para mí es una incógnita porque se está dando el cambio. Hay muchos chicos que no conozco, pero sí conozco al entrenador. No será fácil esta segunda parte para el ‘Bolillo’ Gómez”.

Cabe indicar que, precisamente, el combinado ecuatoriano anunció que para los cotejos ante Perú y Chile no podrá contar con su lateral izquierdo Christian Ramírez, quien quedó descartado por lesión. Su lugar será ocupado por el jugador del Barcelona de Guayaquil, Beder Caicedo.

Sin su figura

La selección de Costa Rica dio a conocer la lista de los 23 futbolistas convocados para los duelos amistosos frente a Chile y Perú. La gran novedad es la no presencia del arquero del Real Madrid, Keylor Navas, por una decisión del técnico interino Ronald Gonzales. Los experimentados jugadores Bryan Ruiz y Joel Campbell sí fueron considerados. ❧