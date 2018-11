YouTube: el momento exacto en que Danny Welbeck se rompió el tobillo [VIDEO]

Lamentable. En el duelo entre Arsenal vs Sporting Lisboa por la UEFA Europa League, Danny Welbeck fue noticia alrededor del mundo por sufrir una durísima lesión. Momento exacto se puede ver en YouTube.

La acción, que se observa en YouTube, se dio a los 25 minutos de la primera parte, cuando el futbolista inglés saltó en busca de conectar un centro desde la banda derecha. Lo hizo, pero en la caída su pie derecho se dobló por completo y este quedó tendido en el césped con evidentes síntomas de dolor.

Rápidamente el cuerpo médico del Arsenal ingresó al campo para ir en su ayuda y le administraron oxígeno antes de retirarlo en camilla bajo el aplauso de todo el Emirates Stadium.

Arsenal aún no ha emitido aún un pronunciamiento oficial ni dado alcances de la lesión de Danny Welbeck, lo único que publicó en sus redes sociales fue: "Welbz, todos estamos pensando en ti".

Welbz, we're all thinking of you



❤️ @DannyWelbeck pic.twitter.com/AQU8Z9EF1k