Árbitro chileno del Boca Juniors vs River Plate: “Ningún estadio me intimida”

El primer Boca Juniors vs River Plate, por la final de la Copa Libertadores 2018, será dirigido por el chileno Roberto Tobar, quien ha asegurado no sentirse intimidado, por el contrario, expresó que será el partido más importante de su carrera.

En una entrevista con La Tercera de Chile, el juez de la “final del mundo”, quien tiene 40 años y desde hace siete es árbitro FIFA, manifestó su alegría y contó cómo afrontará este histórico duelo entre Boca Juniors y River Plate.

"La designación llega por un correo electrónico de la CONMEBOL. Estábamos muy felices con mi familia y mis hijas de recibir esta noticia tan importante. Dirigir una final se da pocas veces, y encima en una Libertadores, con estos dos equipos de vasta experiencia mundial, con muchos títulos... Estoy contento, también, por los sacrificios que uno hace en esta carrera, que no siempre es muy bien vista", dijo al mencionado medio sureño.

"Por la trascendencia, la historia de los equipos y la importancia que tiene el partido, claro que es el más importante de mi carrera. Estoy orgulloso de estar ahí en el medio", agregó el colegiado.

¿Al árbitro de la final entre Boca-River le intimida La Bombonera?

A Roberto Tobar, quien estuvo a cargo de la semifinal ida entre Boca Juniors y Palmeiras, le consultaron si le intimida dirigir en un estadio tan conocido como La Bombonera. El árbitro chileno fue tajante con su respuesta.

"No lo he sentido así. Ningún estadio me intimida. Siempre uno trata de concentrarse y de focalizarse en el trabajo en sí del árbitro. Felizmente, no he tenido ninguna sensación que pueda decir que he sentido algún tipo de temor. Estoy muy tranquilo”, le aseguró a La Tercera.

Las personas que acompañarán a Tobar durante el primer Boca Juniors vs River Plate serán sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos. En tanto, a cargo del VAR estará el también chileno Julio Bascuñán.

"Es mucho mejor la confianza, el fiato entre el equipo de cancha y el equipo de VAR. Tenemos la misma nacionalidad, sabemos los modismos. Es mucho más fluida la comunicación", finalizó.