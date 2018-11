¡Impresionante! Luchador de MMA noquea a rival con increíble movida [VIDEO]

Setenta segundos de la pelea le fueron suficientes para poder realizar un extraordinario movimiento a su rival y noquearlo. El luchador Mzwandile Hlongwa le realizó un “Spinning back elbow” a Torbjorn Madsen y lo dejó sin chances de recuperación.

A través de Youtube, se puede ver el instante en que se ejecutó la peligrosa movida, que consiste en lanzarle un cruzado al rival, girar completamente el cuerpo para que el codo del otro brazo lo golpee y finalmente rematarlo con otro cruzado.

La pelea se ejecutó en el evento EFC 75 de la empresa Extreme Fighting Championship. Tras ella, el deportista perdedor fue llevado a un hospital en ambulancia para ser atendido; luego de eso, le dejó un mensaje a sus fanáticos:

“Sabía que era una pelea peligrosa, especialmente en los minutos de apertura. He cometido un error, y he pagado por ello. Caro. Sin embargo, nunca me arrepiento de tomar esta oportunidad” manifestó Torbjorn Madsen, que deja una racha de cinco triunfos seguidos.

Vale mencionar, que el video del KO, fue subido a la cuenta oficial de Youtube de la empresa Extreme Fighting Championship y ya tiene más de 65 mil visitas.

Asimismo, varias personas han comentado precisamente en el mencionado canal de Youtube que Mzwandile Hlongwa no debió seguir golpeando a Torbjorn Madsen cuando este ya se encontraba en la lona.

Mira el video viral de YouTube: