¿Terminan el año en azul?

Universitario todavía pelea por salvarse del descenso –está a pocos puntos de conseguir el objetivo–, pero también lucha por terminar el año con sus números en azul. En los últimos partidos, el apoyo incondicional de sus hinchas hizo que las taquillas sean un importante ingreso económico.

Solo el partido ante Sporting Cristal significó 717 mil soles. En todo el 2018 y a falta de dos partidos como local, la recaudación total es de casi 6 millones de soles ya que fueron un total de 242 mil 865 personas al estadio. Cifras importantes para el cuadro merengue, que en el último informe trimestral presentado por el administrador Carlos Moreno a Indecopi señalan que los ingresos del cuadro merengue han subido, en comparación al periodo entre abril y junio –que coincidió con el receso por el Mundial Rusia 2018–.

10 millones 933 mil 686 soles divididos en los derechos de transmisión (4 millones 542 mil 542 soles), mientras que la taquilla tuvo un ingreso de 2.187.282 y 1.250.034 de publicidad. Sin embargo, no hay registros de gastos, incluso aparece como si el administrador Carlos Moreno no hubiera cobrado en los últimos tres meses. La República intentó comunicarse con Moreno, pero no obtuvo respuesta.

Lo único que se consigna es una asesoría legal y también un pago de 300 mil 578 de multas a la Sunat y pago de tributos al ente recaudador y a la Municipalidad de Ate por 598 mil 551 soles. No hay detalle de gastos en pagos al plantel deportivo –que creció con la contrataciones de refuerzos para el Clausura–, tampoco al personal administrativo.

Actualmente Universitario tiene casi un millón de soles de deuda con la Sunat, en este año que se encuentra en cobranza coactiva. El 2017 fue castigado con no poder contratar esta temporada al incumplir con estos pagos, además de refinanciamientos de la FPF, sin embargo, el cambio en la Comisión de Licencias en la FPF hizo que la situación del club cambiara. Ingresaron a un Régimen Especial, con lo que su deuda corriente podía ser pagada en cinco años presentando un plan de pago.

Ante la información incompleta de la administración presentada en Indecopi por no detallar todos los gastos, la Sunat –segundo máximo acreedor del club– ha pedido una sanción para Moreno. “En caso de incumplimiento, y en el marco de un procedimiento sancionador, a fin de determinar una responsabilidad del infractor, la norma contempla una sanción pecuniaria no menor de una ni mayor de cien UIT (unidades impositivas tributarias), equivalente a S/ 415.000.00 (cuatrocientos quince mil soles)”, señaló Indecopi a La República.

Por otro lado, el plantel estudiantil todavía no cobra la mensualidad de octubre, mientras se prepara para el duelo de mañana ante Deportivo Municipal. El cuadro merengue espera sellar su permanencia en Primera División en las próximas fechas, también cuentan con el apoyo del hincha en los últimos dos partidos para tener una buena recaudación e intentar cerrar el año en azul.❧

24° Juzgado Contencioso se pronunciará sobre caso de la ‘U’

El 24 de octubre pasado se dio el informe oral en el 24° Juzgado Contencioso Administrativo sobre el caso de Universitario donde se ven dos demandas. Una hecha por Gremco a Indecopi y otra del club merengue también al mismo organismo. En ella tomaron la palabra un representante de Gremco, uno de Indecopi, otro de Sunat y uno de Universitario. La jueza Adriana Ortiz se pronunciará en los próximos días sobre este tema que podría ser determinante en la Junta de Acreedores, ya que si la sentencia sale a favor de Universitario, los intereses reconocidos a Gremco (31 millones de dólares) pasarían a ser contingentes. Cabe recordar que el administrador Carlos Moreno desistió el año pasado de este proceso iniciado por Raúl Leguía en el 2016, lo que algunos acreedores señalaron como un ‘conflicto de intereses’.

TEMAS

Impresa