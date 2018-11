Atlético Nacional vs Once Caldas: con un poco de fortuna, Vladimir Hernández marcó el 1-0 [VIDEO]

Antes del termino de la primera parte entre Atlético Nacional vs Once Caldas por la final de la Copa Colombia, el cuadro 'verdolaga' se puso arriba en el tanteador. Vladimir Hernández aprovechó un balón suelto en el área y no perdonó.

Atlético Nacional vs Once Caldas EN VIVO: mira el gol de Vladimir Hernández

Se jugaban los minutos de descuento del Atlético Nacional vs Once Caldas y los locales llegaron al arco rival a base de puro toques.

Gonzalo Castellani trató de realizar una pared en el área pero antes de rematar se la quitaron a tiempo; sin embargo, el esférico le cayó a Vladimir Hernández, quien definió de primera y luego de un desvío en un contrario, fue a celebrar.

El extremo de Atlético Nacional salió corriendo directamente al banco de suplentes para festejar con sus compañeros. Todos se unieron en un abrazo de gol.

Cabe mencionar que en el partido de ida por la final de la Copa Colombia, Atlético Nacional vs Once Caldas igualaron 2-2, por lo que los de Medellín tienen una ventaja.