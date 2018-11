WWE Crown Jewel 2018 EN VIVO: Cartelera completa con horarios y canales [GUÍA TV]

WWE Crown Jewel 2018 EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE vía FOX Action y WWE Network: este evento se realizará este viernes en Arabia Saudita y está programado para las 11:00 a. m. (hora peruana) y podrás seguir todas las incidencias por larepública.pe.

La WWE nuevamente viajará al Medio Oriente para ofrecerle al universo de la lucha libre increíbles combates que podrían marcar un antes y un después. Y que luego de que en abril de este año se realizara el Greatest Royal Rumble (la batalla real más grande de la historia), ahora la empresa de Vince McMahon creó otro torneo diferente: la Copa del Mundo de la WWE.

Seth Rollins, Bobby Lashley (reemplaza a John Cena), Kurt Angle, Dolph Ziggler, Jeff Hardy, The Miz, Randy Orton y Rey Misterio lucharán, en formato eliminatorio, por ganar la WWE World Cup.

Otra de las peleas que más genera expectativa en el WWE Crown Jewel 2018 es la que protagonizarán Braun Strowman y Brock Lesnar por el título Universal de Raw. Como se sabe, el campeonato de la marca roja está vacante debido a que Roman Reigns sufre leucemia y dejó el cinturón para enfocarse en su recuperación.

El plato fuerte de WWE Crown Jewel 2018 será la esperada contienda entre los “Hermanos de la destrucción” (The Undertaker y Kane) y D-Generation X (Triple H y Shawn Michaels), quienes tendrán un combate en parejas para ponerle fin a una rivalidad que viene desde hace muchos años.

Cartelera completa de WWE Crown Jewel por FOX Action

*Campeonato Universal

Braun Strowman vs. Brock Lesnar

*Campeonato de la WWE

Aj Styles vs. Samoa Joe (reemplaza a Daniel Bryan)

*Título por parejas de SmackDown

The Bar (Cesaro y Sheamus) vs The New Day (Big E, Xavier Woods y Kofi Kingston)

*WWE World Cup

Seth Rollins, Bobby Lashley, Kurt Angle, Dolph Ziggler, Jeff Hardy, The Miz, Randy Orton y Rey Misterio.

*D-Generation X (Triple H y Shawn Michels) vs. Hermanos de la destrucción (Undertaker y Kane).

¿A qué hora comenzará el WWE Crown Jewel EN VIVO ONLINE por Fox Action?

Guatemala - 10:00 a. m.

Honduras - 10:00 a. m.

Nicaragua - 10:00 a. m.

Costa Rica - 10:00 a. m.

México - 10:00 a. m.

Perú - 11:00 a. m.

Colombia - 11:00 a. m.

Ecuador - 11:00 a. m.

Panamá - 11:00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Florida, Washington y Nueva York) - 12:00 p. m.

Bolivia - 12:00 p. m.

Venezuela - 12:00 p. m.

Paraguay - 12:00 p. m.

Puerto Rico - 12:00 p. m.

Argentina - 1:00 p. m.

Uruguay - 1:00 p. m.

Chile - 1:00 p. m.

Brasil - 1:00 p. m.

España - 7:00 p. m.

¿Qué canales transmitirán EN VIVO ONLINE el WWE Crown Jewel?

Fox Action

WWE Network

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el WWE Crown Jewel?

Si quieres seguir en Internet el WWE Crown Jewel, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del evento femenino.