Cristiano Ronaldo realizó impactante confesión sobre su relación con Florentino Pérez

Cristiano Ronaldo se ha caracterizado a lo largo de su carrera por ser un futbolista que en los micrófonos dice lo que piensa sin tapujos. El portugués lo ha vuelto a hacer en una entrevista concedida para France Football, donde realizó impactante confesión sobre su relación con Florentino Pérez.

"Florentino Pérez nunca me miró excepto como una relación de negocios. Lo que me decía nunca lo hizo desde el corazón", dijo el actual jugador de la Juventus de Turín.

"Sentía que en el interior del club, sobre todo por parte del presidente, no me consideraban como al principio. Los cuatro o cinco primeros años tenía la sensación de ser Cristiano Ronaldo. Luego menos. El presidente me miraba con ojos que no querían decir lo mismo, como si ya no fuera indispensable", agregó Cristiano Ronaldo.

Su marcha del Real Madrid a la Juventus sorprendió al mundo del fútbol, ¿por qué se dio? Así lo explica él: "He logrado muchas cosas buenas en Madrid y he pasado momentos increíbles, que siempre recordaré, con compañeros muy valiosos. Recordaré también a la afición. Pero creo que después de nueve años allí, había llegado el momento de cambiar de club y mudarme".

En esa línea, Ronaldo explicó que la dimisión de Zinedine Zidane de la dirección técnica no tuvo que ver en su decisión de cambiar la Liga Santander por la Serie A de Italia.

Cristiano Ronaldo recalcó que no se fue por dinero: "Si me hubiera ido por una cuestión de dinero me habría ido a China, que me ofrecían cinco veces más. No vine a la Juve por dinero, ganaba lo mismo en Madrid, incluso más. La diferencia es que la Juve me deseaba de verdad. Me lo dijeron. Me lo demostraron", indicó.

Piensa en su sexto Balón de Oro

"No es una obsesión el Balón de Oro, ya que soy uno de los mejores de la historia, pero creo que lo merezco", reconoció el luso, quien anhela con "superar a Lionel Messi".

Caso Kathryn Mayorga

Finalmente, en el adelanto que da France Football de este lunes, Cristiano Ronaldo también se refirió a la denuncia que enfrenta por supuesta violación.

"Le di explicaciones a mi pareja. Mi hijo, Cristiano Jr, es demasiado pequeño para entenderlo. Lo peor es para mi madre y mis hermanas. Están aturdidas y al mismo tiempo muy enojadas. Es la primera vez que los veo en este estado", finalizó.